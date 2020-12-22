Анастасия Павлюченкова потренировалась с Бьянкой Андрееску в Дубае. Фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с седьмой ракеткой мира Бьянкой Андрееску. Девушки провели совместную тренировку в Дубае (ОАЭ).

«Весёлая тренировка с Бьянкой», — написала Павлюченкова.

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России. Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.

20-летняя Андрееску не играла с октября 2019 года, но остаётся в топ-10, потому что набранные очки не списываются в 2020 году согласно специальному механизму расчёта рейтинга в период пандемии коронавируса.

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