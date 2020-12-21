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Анастасия Павлюченкова показала фото и видео в купальнике с отдыха на яхте

Анастасия Павлюченкова показала фото и видео в купальнике с отдыха на яхте
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото и видео с отдыха на яхте в Дубае. Спортсменка готовится к сезону в академии известного тренера Патрика Муратоглу.

«Счастливые дети. Ваши предложения на воскресный вечер?» — написала Павлюченкова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису, мастер спорта России. Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.

На минувшей неделе было опубликовано расписание турниров WTA на первые семь недель 2021 года.

«Призовые всё равно урезать придётся». Павлюченкова – о непростом периоде в теннисе
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