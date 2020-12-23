Александрова, Кузнецова, Свитолина и Соболенко откроют сезон на турнире в Абу-Даби
Стал известен состав участников первого турнира WTA 2021 года, сообщает пресс-служба WTA. Соревнования пройдут в Абу-Даби с 5 по 13 января.
В заявку вошли американка Софья Кенин, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Плишкова и Маркета Вондроушова, представительница Беларуси Арина Соболенко, швейцарка Белинда Бенчич, испанка Гарбинье Мугуруса, бельгийка Элисе Мертенс, американки Дженнифер Брэйди и Аманда Анисимова, Мария Саккари из Греции.
Россию на этом турнире представят Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина.
С 10 по 13 января в Дубае состоится квалификационный турнир к Открытому чемпионату Австралии 2021 года. Australian Open стартует 8 февраля.
На Australian Open заявились все теннисистки из топ-100, кроме Суарес-Наварро и Таунсенд
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
10:06
-
09:02
-
01:03
- 22 декабря 2020
-
23:46
-
23:11
-
17:44
-
16:33
-
15:52
-
14:57
-
13:51
-
12:38
-
11:48
-
10:25
-
09:04
- 21 декабря 2020
-
22:22
-
21:25
-
20:33
-
20:24
-
20:16
-
18:59
-
17:51
-
16:46
-
15:55
-
14:13
-
13:14
-
12:48
-
12:18
-
11:16
-
10:17
-
09:03
- 20 декабря 2020
-
21:14
-
16:52
-
13:28
-
09:42
-
05:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам