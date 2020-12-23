Александрова, Кузнецова, Свитолина и Соболенко откроют сезон на турнире в Абу-Даби

Стал известен состав участников первого турнира WTA 2021 года, сообщает пресс-служба WTA. Соревнования пройдут в Абу-Даби с 5 по 13 января.

В заявку вошли американка Софья Кенин, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Плишкова и Маркета Вондроушова, представительница Беларуси Арина Соболенко, швейцарка Белинда Бенчич, испанка Гарбинье Мугуруса, бельгийка Элисе Мертенс, американки Дженнифер Брэйди и Аманда Анисимова, Мария Саккари из Греции.

Россию на этом турнире представят Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина.

С 10 по 13 января в Дубае состоится квалификационный турнир к Открытому чемпионату Австралии 2021 года. Australian Open стартует 8 февраля.