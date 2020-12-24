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Девять российских теннисисток попали в заявку на Australian Open 2021

Девять российских теннисисток попали в заявку на Australian Open 2021
Теннис / Australian Open 2021 0

Стали известны теннисистки, которые планируют принять участие в Australian Open 2021 — заявочные листы соревнований были опубликованы на официальном сайте австралийского мэйджора.

В женской части соревнований в список попали девять представительниц России: Екатерина Александрова (33-я ракетка мира), Светлана Кузнецова (36), Анастасия Павлюченкова (38), Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (72), Вера Звонарёва (защищенный рейтинг), Варвара Грачёва (94) и Анастасия Потапова (101).

Старт Australian Open запланирован на 8 февраля. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе 10-13 января, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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Для теннисисток тоже календарь утверждён. 8 февраля Australian Open начнётся для всех.
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