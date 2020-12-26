Клейстерс отказалась от участия в Australian Open. Её уайлд-кард отдали Родионовой
37-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс приняла решение пропустить первый мэйджор в 2021 году. Это стало известно по итогам второго этапа распределения уайлд-кард — её приглашение было передано австралийке Арине Родионовой. Об этом сообщается в «Твиттере» Parsa.
Приглашение в основную сетку получили Саманта Стосур и Дестани Айява. Обе теннисистки представляют Австралию.
Ранее стал известен заявочный лист австралийского мэйджора, в него вошли девять российских теннисисток.
Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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