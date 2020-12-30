«Шейх из России». Александр Кержаков оценил новый имидж Карена Хачанова

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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил новый имидж теннисиста Карена Хачанова.

«Шейх из России», — написал Кержаков в комментарии к посту Хачанова в «Инстаграме».

24-летний Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, Кубок Кремля, Париж). Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP является восьмое место. Карен за сезон заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков. В ноябре Хачанов сдал положительный тест на коронавирус, а в начале декабря благополучно вернулся к тренировкам.

Карен вошёл в число участников Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля. Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине.