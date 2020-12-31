Олимпийская чемпионка Елена Веснина объявила о возвращении в теннис

Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Елена Веснина подтвердила возобновление профессиональной карьеры после декретного отпуска. Она вернётся на корт после Открытого чемпионата Австралии.



«Честно говоря, я ещё официально ничего не заявляла, потому что сама не понимала, когда я вернусь. Мне хотелось, если уж я решила возвращаться, объявить, что это будет на каком-то определённом турнире. А так как календарь WTA ещё официально не был утверждён… Он до сих пор в принципе утверждён только на первую часть – австралийскую. Поэтому мне непонятно было, с чего я начну. Но изначально мой план был вернуться на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Всё-таки символично начать дома. А сейчас, из-за того что все сроки сдвигаются, буду ещё смотреть на календарь WTA, как будут разворачиваться события.



Мыслей вернуться уже на Australian Open не было. Хотелось немного лучше подготовиться, потренироваться. Тем более мы всей семьёй переболели. Поэтому нужно было восстановиться после этого вируса. Но у нас всё прошло более-менее нормально – в лёгкой форме. Хотя это всё равно было очень неприятно. И к Australian Open я, честно говоря, ещё не планировала быть в форме. Потому что нужно было очень ровно подойти и свою физическую подготовку рассчитать к этому моменту. Как раз я думала, что к февралю это всё у меня получится сделать. Но потом турниры стали переносить, всё стало немного сумбурно. А мне хотелось, чтобы со мной путешествовала моя семья, моя дочь», — сообщила Веснина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Последний официальный матч 34-летняя спортсменка провела на «Ролан Гаррос»—2018. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона-2016.