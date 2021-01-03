Иво Карлович снялся с квалификации Australian Open, чтобы сыграть на турнире в Делрэй-Бич

41-летний хорватский теннисист Иво Карлович снялся с квалификации Открытого чемпионата Австралии 2021 года, сообщает журналист Лука Флорино на своей странице в "Твиттере".

По данным источника, спортсмен пропустит первый в 2021 году турнир «Большого шлема», чтобы сыграть на соревнованиях категории ATP 250 в Делрэй-Бич (США).

Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Энди Маррей, Даниэль Эванс и несколько других теннисистов снялись с турнира в Делрэй-Бич из-за риска пропустить Australian Open.