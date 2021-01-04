Елена Остапенко: очень трудно жить без отца
Латвийская теннисистка Елена Остапенко оставила эмоциональное сообщение, посвящённое своему покойному отцу.
«Прошёл год с тех пор, как я тебя потеряла. Папа, ты всегда будешь в моём сердце, а я всегда буду тебя любить.
Очень трудно жить без отца, но я знаю, что ты всегда со мной и всегда приглядываешь за мной откуда-то сверху», — написала Остапенко в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Прошлый сезон Елена завершила в ранге 44-й ракетки мира. В 17 проведённых матчах она одержала девять побед. Свой последний турнир Остапенко выиграла в 2019 году — тогда латвийке покорились соревнования в Люксембурге.
Отец Елены Евгений Остапенко — бывший украинский футболист. О его смерти стало известно 12 января 2020 года.
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