Тодд Вудбридж: Федереру по силам выиграть Уимблдон даже на таком этапе карьеры

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж оценил шансы швейцарца Роджера Федерера на успешное возвращение в тур после операций на колене.
«Когда игрок его статуса не побеждает, то начинает задумываться, почему ему удаётся доходить лишь до четвертьфиналов, хотя раньше он привык играть в финалах. Он не получает того же заряда адреналина, как раньше. В такой ситуации начинаешь размышлять о том, что у тебя есть и другие вещи в жизни.
Чтобы Роджер успешно продолжал карьеру, ему нужно следить за состоянием своего организма после возвращения. Полагаю, его целями являются выступление на Олимпиаде и Уимблдоне. Даже на таком этапе карьеры ему по силам выиграть Уимблдон", — приводит слова Вудбриджа Tennis World USA.
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