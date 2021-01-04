«Понимаю, что это и есть счастье». Елена Веснина тепло поздравила мужа с днём рождения

Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российская теннисистка Елена Веснина поздравила мужа Павла Табунцова с днём рождения.

«С днём рождения, моя любовь. Пишу эти слова, а мы в этот момент смотрим какой-то странный, но добрый мультик на Netflix, пьём чай, Лиза спит в своей кроватке и понимаю, что это и есть счастье (выглядим мы немного не так, как на первом фото, и не такие загорелые, как на втором, но это неважно. Главное, что мы рядом).

Хочу пожелать тебе всегда с уверенностью идти к намеченным целям (их у тебя много, я знаю), чтобы все твои мечты исполнялись. Будь счастлив и здоров. Я рядом.⁣⁣ Ты лучший папа, муж и друг. Люблю", — написала Веснина.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной

Ранее Елена в интервью «Чемпионату» сообщила о возобновлении карьеры. Последний официальный матч 34-летняя спортсменка провела на «Ролан Гаррос»—2018. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона-2016.