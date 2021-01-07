У Звонарёвой поменялась соперница в первом круге турнира в Абу-Даби

42-я ракетка мира, французская теннисистка Фиона Ферро снялась с турнира в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает L'Equipe. Причина такого решения спортсменки пока не называется. В первом круге она должна была сыграть с россиянкой Верой Звонарёвой. Вместо Ферро на корт выйдет соотечественница Аманден Эсс (Q).

Сегодня, 7 января, свой матч первого круга проведёт ещё одна россиянка — Анастасия Гасанова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Её соперницей будет немка Мона Бартель.

Вчера победы одержали россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, проиграв, покинули одиночный розыгрыш соревнований.

Стартовый турнир WTA 2021 года завершится 13 января.