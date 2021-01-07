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Давид Феррер и Александр Зверев прекратили сотрудничество

Давид Феррер и Александр Зверев прекратили сотрудничество
Теннис / ATP 0

Испанец Давид Феррер прекратил сотрудничество с немецким теннисистом Александром Зверевым, сообщает журналист Ференандо Мурсиего на своей странице в «Твиттере».

Феррер начал тренировать Зверева летом 2020 года. По данным источника, решение о прекращении сотрудничества было принято уже в декабре 2020 года.

«Я очень благодарен за возможность, которая была мне предоставлена, но это произошло в неподходящее время», — прокомментировал Феррер.

Давид Феррер — бывшая третья ракетка мира, победитель 27 турниров ATP в одиночном разряде, а также финалист одного турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2013), финалист Итогового турнира ATP в одиночном разряде и трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Испании.

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