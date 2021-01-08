Топ-3 рейтингов ATP и WTA пройдут карантин в Аделаиде и сыграют на выставочном турнире

Информация о том, что топовые теннисисты АТР и WTA туров пройдут отдельный карантин перед Открытым чемпионатом Австралии, подтвердилась.
Директор Tennis Australia Крэйг Тили заявил в эфире Tennis Channel, что топ-3 обоих рейтингов, члены их команд и спарринг-партнёры будут не только проходить карантин не в Мельбурне, а в Аделаиде, но и поучаствуют в специально организованном выставочном турнире.
Топ-3 рейтинга АТР: Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия).
Топ-3 рейтинга WTA: Эшли Барти (Австралия), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония).
Все остальные теннисисты будут проходить двухнедельный карантин в Мельбурне, правила которого были утверждены ранее. Также Тили заявил, что заполняемость трибун на Australian Open составит от 50 до 75 процентов.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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