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Жареми Шарди раскритиковал особый карантин для топ-3 рейтингов ATP и WTA

Жареми Шарди раскритиковал особый карантин для топ-3 рейтингов ATP и WTA
Теннис / Australian Open 2021 0
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Француз Жереми Шарди высказался на тему того, что теннисисты, занимающие первые три места в рейтинге ATP и WTA, перед Открытым чемпионатом Австралии пройдут отдельный карантин.

«Эта мера крайне неожиданна. Я бы назвал её странной, если не сказать больше. Они даже смогут ходить в тренажёрный зал в отеле и выполнять различные упражнения. И всё это не будут учитываться в пятичасовой квоте. Каждый из них сможет выйти. В общем-то они смогут нормально жить. У них уже очень много привилегий.

Факт того, что эти теннисисты смогут делать больше, ставит их в особое условие. Подготовка будет уже не та. Это странно, ведь это спорт, в котором все мы должны быть в равных условиях. Если бы я был четвёртой ракеткой, я бы проиграл! А что было бы, если бы участвовал Роджер», — приводит слова Шарди L'Equipe.

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