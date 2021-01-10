Свитолина — после победы над Звонарёвой: в детстве пыталась подражать Вере

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Верой Звонарёвой в матче второго круга соревнований в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:4, 6:1.



«В детстве я смотрела матчи Веры и мне очень нравилось, как она борется — тогда она тащила буквально каждый мяч. Она была второй ракеткой мира и показывала очень высокие результаты. Смотрела её игры и пыталась бегать также быстро, не отпускать ни одного розыгрыша», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Элины станет ещё одна представительница России Екатерина Александрова.



На соревнования в Абу-Даби продолжают борьбу четыре россиянки — в третий круг пробились Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова. Последняя вчера, 9 января, сенсационно обыграла шестую ракетку мира Каролину Плишкову.