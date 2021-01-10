Карловский одержал победу на старте квалификации Australian Open

В Дохе (Катар) стартовали матчи первого круга квалификационного турнира Australian Open 2021. Российский теннисист Евгений Карловский в матче первого круга со счётом 3:6, 6:3, 6:2 обыграл аргентинца Факундо Мену. Встреча продолжалась 2 часа и одну минуту.



Карловский 5 раз подал навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. Факундо подал 5 эйсов, 6 раз ошибался на подаче и использовал 4 шанса из 6 взять подачу соперника.

В следующей стадии соревнований Карловский встретится с представителем Испании Алькарасом Гарфией. Их поединок состоится 12 января.



Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Евгений Донской проиграл на старте квалификации Australian Open