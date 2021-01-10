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Карловский одержал победу на старте квалификации Australian Open

Карловский одержал победу на старте квалификации Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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В Дохе (Катар) стартовали матчи первого круга квалификационного турнира Australian Open 2021. Российский теннисист Евгений Карловский в матче первого круга со счётом 3:6, 6:3, 6:2 обыграл аргентинца Факундо Мену. Встреча продолжалась 2 часа и одну минуту.

Карловский 5 раз подал навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. Факундо подал 5 эйсов, 6 раз ошибался на подаче и использовал 4 шанса из 6 взять подачу соперника.
В следующей стадии соревнований Карловский встретится с представителем Испании Алькарасом Гарфией. Их поединок состоится 12 января.

Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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