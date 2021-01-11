Камилла Рахимова победила в первом раунде квалификации Australian Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Китая Синьюй Ван со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Камилла дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал отборочных соревнований Рахимова поспорит с победительницей матча Рихел Хогенкамп (Нидерланды) — Виктория Голубич (Швейцария, 23).

В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.