Чемпионки парного US Open Звонарёва и Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Абу-Даби
Чемпионки Открытого чемпионата США в парном разряде Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В четвертьфинальном матче девушки со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 10:8 обыграли Дженнифер Брэйди (США) и Гарбинье Мугурусу (Испания).
Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Звонарёва и Зигемунд 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 12. На счету их соперниц 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейков из 8.
За выход в финал соревнований Звонарёва и Зигемунд поборются с Хэйли Картер (США) и Луизой Стефани (Бразилия). Матч состоится завтра, 12 января. В четвертьфинале турнира Картер и Стефани обыграли россиянок Веронику Кудерметову и Анастасию Потапову.
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