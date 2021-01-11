Чемпионки парного US Open Звонарёва и Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Абу-Даби

Чемпионки Открытого чемпионата США в парном разряде Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В четвертьфинальном матче девушки со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 10:8 обыграли Дженнифер Брэйди (США) и Гарбинье Мугурусу (Испания).

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Звонарёва и Зигемунд 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 12. На счету их соперниц 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейков из 8.

За выход в финал соревнований Звонарёва и Зигемунд поборются с Хэйли Картер (США) и Луизой Стефани (Бразилия). Матч состоится завтра, 12 января. В четвертьфинале турнира Картер и Стефани обыграли россиянок Веронику Кудерметову и Анастасию Потапову.