Вера Звонарёва не смогла выйти в финал турнира в Абу-Даби в парном разряде

Чемпионки Открытого чемпионата США в парном разряде россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд не смогли пробиться в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинальном матче они проиграли американке Хэйли Картер и представительнице Бразилии Луизе Стефани, посеянным под восьмым номером, со счётом 5:7, 6:1, [8:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Звонарёва и Зигемунд дважды подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету их соперниц 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

В финале Картер и Стефани сыграют с победительницами матча Суко Аоямо (Япония, 5) / Эна Сибахара (Япония, 5) — Софья Кенин (США) / Айла Томлянович (Австралия).