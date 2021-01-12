Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вера Звонарёва не смогла выйти в финал турнира в Абу-Даби в парном разряде

Вера Звонарёва не смогла выйти в финал турнира в Абу-Даби в парном разряде
Теннис / WTA 0

Чемпионки Открытого чемпионата США в парном разряде россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд не смогли пробиться в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинальном матче они проиграли американке Хэйли Картер и представительнице Бразилии Луизе Стефани, посеянным под восьмым номером, со счётом 5:7, 6:1, [8:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Звонарёва и Зигемунд дважды подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету их соперниц 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

В финале Картер и Стефани сыграют с победительницами матча Суко Аоямо (Япония, 5) / Эна Сибахара (Япония, 5) — Софья Кенин (США) / Айла Томлянович (Австралия).

Чемпионки парного US Open Звонарёва и Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Абу-Даби
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021