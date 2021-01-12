Кудерметова: Соболенко будет ощущать больше давления, потому что должна побеждать

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о настрое на финальный матч турнира в Абу-Даби (ОАЭ) с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
«У нас дружеские отношения. Думаю, нас ждёт интересный и увлекательный матч. У меня нет ожиданий от завтрашнего финала, потому что Арина — теннисистка из топ-10, она играет невероятно. Здесь она выступает отлично.
Думаю, она будет ощущать больше давления, потому что должна побеждать. Арина осталась в топ-10, выиграла два турнира подряд. Завтра я буду играть свободно, постараюсь расслабиться и насладиться финалом", — приводит слова Кудерметовой официальный сайт тура.
В случае победы Соболенко впервые станет седьмой ракеткой мира. Если же титул достанется Веронике, то она станет первой ракеткой России.
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