Сафиуллин уверенно вышел в финал квалификации Australian Open, где сыграет с Лестьенном

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Во втором матче отбора он со счётом 6:1, 6:4 обыграл Митчелла Крюгера из США.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Сафиуллин 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника ни одного эйса и реализованного брейка, а также 1 двойная ошибка.

Соперником Сафиуллина по финалу отбора станет француз Констан Лестьенн.

Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, мужчины — в Дохе.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.