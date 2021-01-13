Аслан Карацев впервые выступит в основной сетке турнира «Большого шлема»

Российский теннисист Аслан Карацев (3) впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема». В финале квалификации Открытого чемпионата Австралии он разгромил представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут.

Карацев 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

Ранее в основную сетку стартового мэйджора 2021 года пробился россиянин Роман Сафиуллин. Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.



В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников мэйджора в Дубае, мужчины — в Дохе.