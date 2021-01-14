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Энди Маррей заразился коронавирусом менее чем за месяц до старта Australian Open

Энди Маррей заразился коронавирусом менее чем за месяц до старта Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Британский теннисист Энди Маррей рискует пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за заражения коронавирусом. Тест, пройденный шотландцем несколько дней назад, дал положительный результат, сообщает Metro.

Шансы на участие в первом мэйджоре 2021 года у экс первой ракетки мира всё же сохраняются — в том случае, если медицинский департамент Австралии даст добро, теннисист сможет прибыть на Зелёный континент позже других участников соревнований. В таком случае его карантин может продлиться практически до старта турнира.

Напомним, Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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