Ястремская, подозреваемая в употреблении допинга, вылетела в Австралию вместе с Кузнецовой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая подозревается в употреблении допинга, вылетела в Австралию. Видео с украинкой разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Светлана Кузнецова.

Фото: https://www.instagram.com/svetlanak27/

По словам Кузнецовой, организаторы организовали частный перелёт для теннисисток и их команд. Вместе с Кузнецовой и Ястремской в Австралию отправились немка Анжелика Кербер и румынка Сорана Кырстя.

29-я ракетка мира Ястремская планировала начать соревноваться в феврале. С 1-го по 7-е число месяца она планировала принять участие в турнире категории WTA 500 в Мельбурне, затем — в Australian Open. Помимо этого, она заявилась на турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля.