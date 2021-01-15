Арина Соболенко показала фото с необычным макияжем
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала несколько фото, на которых предстала с необычным макияжем.
«Привет, Мельбурн! Очень рада быть здесь», — написала Соболенко.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.
13 января уроженка Минска стала победительницей первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. В финальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2. Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде.
Учитывая концовку прошлого сезона, Арина выиграла уже 15 матчей подряд. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби Соболенко впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Перед стартом этих соревнований она занимала 10-ю строчку в рейтинге WTA.
Соболенко прокомментировала победу над Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби
Соболенко не остановить! Россиянка Кудерметова в финале Абу-Даби ушла на второй план
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла уже третий титул подряд и стала 7-й ракеткой мира.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
12:12
-
11:19
-
11:03
-
10:15
- 14 января 2021
-
22:48
-
22:22
-
21:40
-
20:19
-
19:31
-
16:37
-
14:25
-
13:35
-
12:49
-
11:59
-
11:25
-
09:54
-
01:00
-
00:31
- 13 января 2021
-
23:56
-
22:50
-
20:48
-
20:24
-
18:25
-
17:57
-
16:22
-
16:13
-
15:21
-
14:59
-
14:47
-
13:56
-
13:28
-
12:31
-
12:23
-
12:17
-
12:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам