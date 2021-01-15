Арина Соболенко показала фото с необычным макияжем

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала несколько фото, на которых предстала с необычным макияжем.

«Привет, Мельбурн! Очень рада быть здесь», — написала Соболенко.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.

13 января уроженка Минска стала победительницей первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. В финальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2. Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде.

Учитывая концовку прошлого сезона, Арина выиграла уже 15 матчей подряд. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби Соболенко впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Перед стартом этих соревнований она занимала 10-ю строчку в рейтинге WTA.

Соболенко прокомментировала победу над Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби