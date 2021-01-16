Азаренко, Нисикори и Стивенс запретили тренироваться во время карантина перед АО

Теннисисты, летевшие в Австралию из Лос-Анджелеса (США), не смогут тренироваться на протяжении двух недель перед турниром — их карантин будет носить жёсткий характер по причине того, что результаты тестов на коронавирус у двух человек, летевших с ними этим рейсом, дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в своём «твиттере».



Сообщается, что вирусом заразились один из членов экипажа самолёта и пассажир, не являющийся теннисистом. Тем не менее все игроки, присутствовавшие на борту, не смогут покидать гостиничные номера на протяжении ближайших двух недель.



Как сообщает Tennis.com, на борту самолёта находились Виктория Азаренко (Беларусь), Кей Нисикори (Япония), Слоан Стивенс и Теннис Сандгрен (оба — США), Пабло Куэвас (Уругвай), Гидо Пелья (Аргентина), Элисон Риске (США), Вашек Поспишил (Канада) и ряд других теннисистов. Всего из Лос-Анджелеса в Мельбурн летело 24 игрока.

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