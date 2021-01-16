«Мы вообще с ним не контактировали! Это безумие!» Бадоса возмущена жёстким карантином

Испанская теннисистка Паула Бадоса недовольна решением медицинского департамента австралийского штата Виктория поместить сразу 47 теннисистов на жёсткий карантин после того, как результаты теста на COVID-19 нескольких человек, летевших вместе с ними из Лос-Анджелеса и Абу-Даби, дали положительный результат.
«Невероятно! У нас вообще не было тесного контакта с заражённым человеком. В самолёте мы были разделены на секции, и нам сообщили, что в подобных случаях на карантин будет уходить именно секция, а не весь самолёт. Теперь же на карантин отправляют всех летевших. Менять правила в последний момент нечестно. Это безумие!
14 дней карантина означает, что мы не сможем открывать не только двери, но и окна. Две недели без свежего воздуха. Круто», — написала Бадоса на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, среди 47 теннисистов, которым будет запрещено покидать гостиничные номера в ближайшие две недели, есть россиянка — на жёсткий карантин отправилась Светлана Кузнецова. Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.
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