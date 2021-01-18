Корда возглавил чемпионскую гонку U21, россиянин Шевченко — 10-й

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 лидерство захватил чемпион юниорского Australian Open—2018 американец Себастьян Корда. Лучший из россиян, Александр Шевченко, делит 10-ю строчку с четырьмя теннисистами.
Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.
Чемпионская гонка U21. 18 января
1. Себастьян Корда (США) — 150.
2. Адриан Андреев (Болгария) — 32.
3. Никола Кун (Испания) — 20.
4. Тоби Алекс Кодат (США) — 10.
4. Эрик Ваншельбойм (Украина) — 10.
6. Зейн Хан (США) — 6.
7. Максенс Бож (Франция) — 4.
7. Войцех Марек (Польша) — 4.
7. Даниэль Ринкон (Испания) — 4...
10. Александр Шевченко (Россия) — 2.
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