Корда возглавил чемпионскую гонку U21, россиянин Шевченко — 10-й

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В обновлённой версии чемпионской гонки U21 лидерство захватил чемпион юниорского Australian Open—2018 американец Себастьян Корда. Лучший из россиян, Александр Шевченко, делит 10-ю строчку с четырьмя теннисистами.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 18 января

1. Себастьян Корда (США) — 150.

2. Адриан Андреев (Болгария) — 32.

3. Никола Кун (Испания) — 20.

4. Тоби Алекс Кодат (США) — 10.

4. Эрик Ваншельбойм (Украина) — 10.

6. Зейн Хан (США) — 6.

7. Максенс Бож (Франция) — 4.

7. Войцех Марек (Польша) — 4.

7. Даниэль Ринкон (Испания) — 4...

10. Александр Шевченко (Россия) — 2.



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