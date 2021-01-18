Давидович Фокина снялся с Australian Open

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина снялся с Открытого чемпионата Австралии.

«14 дней назад у меня и моего тренера был обнаружен коронавирус и мы не смогли улететь в Мельбурн. Мы чувствуем себя просто отлично. У Хорхе были незначительные симптомы, я переболел практически бессимптомно. Мы думали, даже если отправимся в Австралию в ближайшие три дня, провести ещё 14 дней на карантине, потренироваться три дня и играть матчи по пять сетов может быть опасно. Это может повлиять на остаток сезона, потому что вероятность получить травму очень высока.



Мы попробуем получить уайлд-кард на два челленджера, чтобы начать набирать форму и входить в соревновательный ритм.



С одной стороны, очень грустно, что пропущу первый турнир „Большого шлема“ в этом году. С другой стороны, рад, что мы перебороли вирус без каких-либо сложностей и я готов вновь приступить к тренировкам и соревнованиям», — написал Давидович Фокина на своей странице в "Инстаграме".