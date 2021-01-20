Министр полиции штата Виктория — о мыши в номере Путинцевой: кто-то их подкармливает
Министр полиции австралийского штата Виктория Лиза Невилл прокомментировала ситуацию с повторным обнаружением мыши в номере представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в Мельбурне. Ранее теннисистка, находящаяся на карантине в отеле, показала, как по её номеру бегает мышь. В первый раз Юлия пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.
«На этой неделе отели обрабатывали от вредителей. Думаю, мышей подкармливают. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы в номерах не было мышей. Я призываю проживающих не контактировать с мышами. Мы продолжим борьбу с вредителями, если потребуется», — приводит слова Невилл Stuff.
Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.
«Другой номер, та же история». По комнате Путинцевой в Мельбурне снова бегает мышь
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