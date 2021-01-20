Стивенс потеряла ещё одного члена семьи. Ранее от коронавируса умерли её тётя и бабушка

Американская теннисистка Слоан Стивенс рассказала о новой трагедии в семье. У неё умер дедушка. Ранее из-за коронавируса скончались её тётя и бабушка.
«Мой дедушка отправился к богу и любви все своей жизни. Через неделю после смерти бабушки. Её потеря была слишком тяжёлой для его сердца.
Мой дедушка был самым добродушным. Мне всегда будет его не хватать. Я могут только надеяться подарить столько любви и счастья, как он. Он и есть определение любви, доброты, великодушия и истинный пример семьянина.
Я всегда хотела, чтобы бабушка и дедушка мной гордились. Больше всего я горжусь тем, что они увидели, как мои теннисные мечты сбылись. Я благодарна за время, проведённое вместе. Рада, что могу видеть их в своей маме. Об их великой любви будут слагать истории. Покойтесь с миром", — написала Стивенс в своём «инстаграме».
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