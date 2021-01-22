Контавейт: не стоит так жаловаться на карантин, но для ТБШ этой подготовки недостаточно

Эстонка Анетт Контавейт рассказала, как проводит полный карантин в Мельбурне (Австралия).

«Нам не стоит так сильно жаловаться на двухнедельный карантин, но впереди турнир «Большого шлема». Мы профессиональные спортсмены, и этой подготовки не будет достаточно для такого турнира. Игроки приезжали сюда с осознанием того, что будут находиться на карантине, но нам должны были разрешить тренироваться по пять часов в день.



Сейчас многие находятся только в своих комнатах, и мы не можем проводить никаких тренировок в отличие от игроков, которые практикуются по пять часов в день. Лично мне не хватает сил, чтобы поднять или передвинуть кровать. У меня слишком маленькая комната, и тренировки ограничиваются велотренажёром и упражнениями. Плюс ко всему, я прошла четыре теста, все результаты были отрицательными. Очень маловероятно, что у меня есть коронавирус», — приводит слова Контавейт Err.ee.