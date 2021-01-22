Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Контавейт: не стоит так жаловаться на карантин, но для ТБШ этой подготовки недостаточно

Контавейт: не стоит так жаловаться на карантин, но для ТБШ этой подготовки недостаточно
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Эстонка Анетт Контавейт рассказала, как проводит полный карантин в Мельбурне (Австралия).

«Нам не стоит так сильно жаловаться на двухнедельный карантин, но впереди турнир «Большого шлема». Мы профессиональные спортсмены, и этой подготовки не будет достаточно для такого турнира. Игроки приезжали сюда с осознанием того, что будут находиться на карантине, но нам должны были разрешить тренироваться по пять часов в день.

Сейчас многие находятся только в своих комнатах, и мы не можем проводить никаких тренировок в отличие от игроков, которые практикуются по пять часов в день. Лично мне не хватает сил, чтобы поднять или передвинуть кровать. У меня слишком маленькая комната, и тренировки ограничиваются велотренажёром и упражнениями. Плюс ко всему, я прошла четыре теста, все результаты были отрицательными. Очень маловероятно, что у меня есть коронавирус», — приводит слова Контавейт Err.ee.

Пелья — о «карантине для топов»: балкон у Джоковича больше, чем моя комната
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021