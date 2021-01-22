Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим не согласился с Джоковичем по поводу коронавирусного протокола на Australian Open

Тим не согласился с Джоковичем по поводу коронавирусного протокола на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Австрийский теннисист Доминик Тим заявил, что сербу Новаку Джоковичу не стоило ставить под сомнение правила коронавирусного протокола на Australian Open. Ранее уроженец Белграда обратился к директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили с предложением улучшить условия пребывания игроков на карантине.

«Джоковича ранее много несправедливо критиковали. Что касается нынешнего случая, то я не знаю. Новак пытается помочь другим игрокам в Мельбурне, но в Австралии проделали большую работу, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Его здесь уже практически нет. Поэтому Австралия хочет продолжать в том же духе.

Я понимаю департамент здравоохранения и Федерацию тенниса Австралии, они относятся суперответственно. Поэтому там стремятся посадить на карантин всех, кто был на самолёте с заразившимся. Нужно это понимать.

Это риск, на который мы пошли. Новак просто хотел помочь», — цитирует Тима Tennis Head.

Беккер: Джоковича критикуют несправедливо
У Серены, Джоковича и Надаля особые условия карантина. Федерер зря не едет в Австралию?
У теннисистов топ-3, а также Серены Уильямс будет облегчённый режим изоляции перед Australian Open. Уже говорят о «нечестной игре».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021