Тим не согласился с Джоковичем по поводу коронавирусного протокола на Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим заявил, что сербу Новаку Джоковичу не стоило ставить под сомнение правила коронавирусного протокола на Australian Open. Ранее уроженец Белграда обратился к директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили с предложением улучшить условия пребывания игроков на карантине.
«Джоковича ранее много несправедливо критиковали. Что касается нынешнего случая, то я не знаю. Новак пытается помочь другим игрокам в Мельбурне, но в Австралии проделали большую работу, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
Его здесь уже практически нет. Поэтому Австралия хочет продолжать в том же духе.
Я понимаю департамент здравоохранения и Федерацию тенниса Австралии, они относятся суперответственно. Поэтому там стремятся посадить на карантин всех, кто был на самолёте с заразившимся. Нужно это понимать.
Это риск, на который мы пошли. Новак просто хотел помочь», — цитирует Тима Tennis Head.
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