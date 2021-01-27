Вице-президент ФТР Селиваненко отреагировал на пожизненную дисквалификацию двух россиянок

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал информацию о пожизненной дисквалификации российских теннисисток Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой за договорные матчи.

«К сожалению, такие случаи имеют место. Главным образом на уровне игроков, которые находятся в конце классификации и играют небольшие турниры. В теннисе выстроена одна из наиболее эффективных систем защиты, а также принята политика нулевой терпимости к подобным проявлениям.



Система работает. Если посмотреть на статистику подобных решений, она не имеет национальных особенностей. В числе людей, к которым применяются санкции, есть и игроки, и судьи, и организаторы турниров. Теннис обращает самое серьёзное внимание на борьбу с подобными случаями.



Все эти расследования ведутся организацией International Tennis Integrity Agency, которая учреждена всеми основными мировыми теннисными организациями на основе ранее существовавшего Tennis Integrity Unit. Все расследования ведутся абсолютно независимо, и об их ходе никто не уведомляет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Две российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи