Стали известны соперницы россиянок на втором турнире WTA в Мельбурне

Состоялась жеребьёвка второго турнира WTA, который стартует в Мельбурне (Австралия) 31 января. Теннисистки, вошедшие в топ-10 посева, стартуют со второго круга: румынка Симона Халеп (1), японка Наоми Осака (2), украинка Элина Свитолина (3), представительница Беларуси Арина Соболенко (4), британка Йоханна Конта (5), Ига Свёнтек (6) из Польши, бельгийка Элисе Мертенс (7), чешка Каролина Мухова (8), россиянка Екатерина Александрова (9) и китаянка Ван Цян (10).

Первой соперницей Александровой будет победительница матча Валерия Савиных (Россия) — Анна Шмидлова (Словакия).

Анастасия Потапова встретится с американкой Уитни Осуйве, Дарья Касаткина — с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, Маргарита Гаспарян — со словенкой Полоной Херцог (15), Анна Калинская — с британкой Кэйти Бултер.