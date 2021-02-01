Звонарёва в трёх сетах обыграла Плишкову и вышла во второй круг турнира в Мельбурне

36-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва, занимающая 154-е место в рейтинге WTA, в первом круге турнира Мельбурн-1 обыграла 28-летнюю представительницу Чехии Веронику Плишкову, располагающуюся на 70-м месте рейтинга, со счётом 2:1 (6:4, 6:7, 6:3). Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

Вера 13 раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 7 брейк-пойнта (29%). На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Мельбурне Звонарёва встретится с 32-летней китаянкой Чжан Шуай (35-е место рейтинга WTA), а в третьем круге имеет шанс встретится со своей соотечественницей Вероникой Грачевой, которая сыграет с Маркетой Вондроушевой.

Турнир Мельбурн-1 проходит с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд составляет $ 442,1 тыс.