Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Звонарёва в трёх сетах обыграла Плишкову и вышла во второй круг турнира в Мельбурне

Звонарёва в трёх сетах обыграла Плишкову и вышла во второй круг турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

36-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва, занимающая 154-е место в рейтинге WTA, в первом круге турнира Мельбурн-1 обыграла 28-летнюю представительницу Чехии Веронику Плишкову, располагающуюся на 70-м месте рейтинга, со счётом 2:1 (6:4, 6:7, 6:3). Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

Вера 13 раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 7 брейк-пойнта (29%). На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Мельбурне Звонарёва встретится с 32-летней китаянкой Чжан Шуай (35-е место рейтинга WTA), а в третьем круге имеет шанс встретится со своей соотечественницей Вероникой Грачевой, которая сыграет с Маркетой Вондроушевой.

Турнир Мельбурн-1 проходит с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд составляет $ 442,1 тыс.

Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
01 февраля 2021, понедельник. 04:25 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
4 		7 7 3
         
Кристина Плишкова
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021