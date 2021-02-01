Юлия Путинцева замкнула топ-10 чемпионской гонки WTA, Вероника Кудерметова — вторая

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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 1 февраля лидерство сохранила представительница Беларуси Арина Соболенко. Россиянка Вероника Кудерметова занимает вторую строчку. Её соотечественница Анастасия Гасанова расположилась на девятой позиции.

Юлия Путинцева из Казахстана замкнула первую десятку.

Чемпионская гонка WTA. 1 февраля

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 470.

2 (2). Вероника Кудерметова (Россия) — 305.

3 (3). Мария Саккари (Греция) — 185.

4 (4). Марта Костюк (Украина) — 185.

5 (5). Софья Кенин (США) — 100.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 100.

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 100.

8 (8). Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 100.

9 (9). Анастасия Гасанова (Россия) — 80.

10 (12). Юлия Путинцева (Казахстан) — 55.

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14 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 55...

15 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 55...

24 (26). Вера Звонарёва (Россия) — 30.