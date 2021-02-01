С. Уильямс уверенно обыграла Гаврилову и вышла в третий круг турнира в Мельбурне

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В матче второго круга американская теннисистка не испытала особых проблем, обыграв австралийку Дарью Гаврилову в двух сетах. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. 11-я ракетка мира Уильямс выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница, в настоящий момент занимающая лишь 451-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге турнира Уильямс встретится с Цветаной Пиронковой из Болгарии.
Призовой фонд соревнований превышает $ 440 тыс.
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