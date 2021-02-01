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С. Уильямс уверенно обыграла Гаврилову и вышла в третий круг турнира в Мельбурне

С. Уильямс уверенно обыграла Гаврилову и вышла в третий круг турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В матче второго круга американская теннисистка не испытала особых проблем, обыграв австралийку Дарью Гаврилову в двух сетах. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. 11-я ракетка мира Уильямс выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница, в настоящий момент занимающая лишь 451-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира Уильямс встретится с Цветаной Пиронковой из Болгарии.

Призовой фонд соревнований превышает $ 440 тыс.

Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
01 февраля 2021, понедельник. 09:05 МСК
Дарья Гаврилова
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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