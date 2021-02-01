«Я отказываюсь играть, я не хочу». Остапенко устроила сцену в матче с Ковинич

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вновь оказалась в центре внимания из-за поведения на корте. Представительница Латвии в матче второго круга турнира в Мельбурне (Австралия) обыграла Данку Ковинич из Черногории со счётом 6:4, 7:5.
Матч получился тяжёлым для Остапенко. Она в первом сете упустила преимущество 5:1. При счёте 5:6 представительница Латвии дала волю эмоциям. В разговоре со своей командой она прокричала: «Можно мне сняться?»
Во втором сете при счёте 0:2 Остапенко продолжила психовать. Спортсменка закричала: «Я отказываюсь играть, всё. Я не хочу играть». Но после этих слов она выиграла четыре гейма подряд.
Также Остапенко возмущалась работой технологии Hawk-Eye Live. После одного из розыгрышей Елена в нецензурной форме высказалась о работе системы.
В третьем круге турнира в Австралии Остапенко встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Ранее она нанесла поражение немке Андреа Петкович со счётом 6:1, 6:4.
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