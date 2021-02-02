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Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне

Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Мельбурне обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Россиянка не сделала ни одного эйса и дважды совершила двойную ошибку.

В третьем круге Павлюченкова встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Алисон ван Эйтванк (Бельгия).

Также в 1/8 финала турнира вышла вторая сеяная американка Софья Кенин. Во втором раунде она встречалась с Камилой Джорджи из Италии. Кенин выиграла первый сет — 7:5, после чего Джорджи снялась с игры. В третьем круге соперницей Софья сыграет с соотечественницей Джессикой Пегула, обыгравшей немку Мону Бартель — 6:4, 7:5.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий раунд турнира в Мельбурне (Gippsland Trophy). Соперницей Касаткиной во втором раунде была Полона Херцог из Словении. Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
02 февраля 2021, вторник. 06:20 МСК
Анастасия Севастова
54
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
39
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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