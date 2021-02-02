Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Мельбурне обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Россиянка не сделала ни одного эйса и дважды совершила двойную ошибку.

В третьем круге Павлюченкова встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Алисон ван Эйтванк (Бельгия).

Также в 1/8 финала турнира вышла вторая сеяная американка Софья Кенин. Во втором раунде она встречалась с Камилой Джорджи из Италии. Кенин выиграла первый сет — 7:5, после чего Джорджи снялась с игры. В третьем круге соперницей Софья сыграет с соотечественницей Джессикой Пегула, обыгравшей немку Мону Бартель — 6:4, 7:5.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий раунд турнира в Мельбурне (Gippsland Trophy). Соперницей Касаткиной во втором раунде была Полона Херцог из Словении. Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.