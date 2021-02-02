Вера Звонарёва вышла в третий круг турнира в Мельбурне
Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла в третий круг турнира в Мельбурне, обыграв представительницу США Кэролайн Доулхайд со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Вера ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой, получившей восьмой номер посева.
Под первым номером на этих соревнований посеяна австралийка Эшли Барти. В матче второго круга она сыграет с румынкой Аной Богдан. Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля.
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