Вера Звонарёва вышла в третий круг турнира в Мельбурне

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла в третий круг турнира в Мельбурне, обыграв представительницу США Кэролайн Доулхайд со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Вера ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой, получившей восьмой номер посева.

Под первым номером на этих соревнований посеяна австралийка Эшли Барти. В матче второго круга она сыграет с румынкой Аной Богдан. Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля.