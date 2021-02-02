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Джокович отреагировал на удачный старт на ATP Cup

Джокович отреагировал на удачный старт на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче ATP Cup с канадцем Денисом Шаповаловым. Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 7:5, 7:5.

«Отличное начало сезона. Матч был плотным, с Шапо всегда сложно играть на хардовых кортах, он динамичный и взрывной игрок. Думаю, мы оба играли на довольно высоком уровне, и я очень доволен тем, как начал этот сезон», — цитирует Джоковича Tennis Head.

Победа Джоковича позволила Сербии сравнять счет в противостоянии с Канадой. Позднее Новак в паре с Филипом Краиновичем переиграл Шаповалова в паре с Милошом Раоничем – 7:5, 7:6. В результате сборная Сербии обыграла Канаду со счётом 2-1.

Сербия и Канада выступают в группе A. Также здесь сыграет сборная Германии. В полуфинал ATP Cup выходит победитель группы.

Джокович помог Сербии выиграть первый матч в ATP Cup. Австрия с Тимом проиграла Италии
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