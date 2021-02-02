Джокович отреагировал на удачный старт на ATP Cup

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче ATP Cup с канадцем Денисом Шаповаловым. Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 7:5, 7:5.
«Отличное начало сезона. Матч был плотным, с Шапо всегда сложно играть на хардовых кортах, он динамичный и взрывной игрок. Думаю, мы оба играли на довольно высоком уровне, и я очень доволен тем, как начал этот сезон», — цитирует Джоковича Tennis Head.
Победа Джоковича позволила Сербии сравнять счет в противостоянии с Канадой. Позднее Новак в паре с Филипом Краиновичем переиграл Шаповалова в паре с Милошом Раоничем – 7:5, 7:6. В результате сборная Сербии обыграла Канаду со счётом 2-1.
Сербия и Канада выступают в группе A. Также здесь сыграет сборная Германии. В полуфинал ATP Cup выходит победитель группы.
- 2 февраля 2021
-
11:28
-
10:46
-
10:33
-
10:15
-
09:41
-
09:21
-
09:11
-
08:35
-
08:23
-
07:41
-
07:15
- 1 февраля 2021
-
23:35
-
21:23
-
17:48
-
16:51
-
15:18
-
14:17
-
13:02
-
12:41
-
12:37
-
12:20
-
10:50
-
10:43
-
10:29
-
10:17
-
10:02
-
09:46
-
09:23
-
09:16
-
08:58
-
08:43
-
08:39
-
08:27
-
06:34
-
04:24