Даниил Медведев прокомментировал выход сборной России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над японцем Кеем Нисикори в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:2, 6:4. Благодаря этому результату сборная России обеспечила себе победу над Японией и вышла в полуфинал соревнований.
«Я очень рад за команду. Выход в полуфинал — это большой шаг вперёд. Я доволен тем, что мы победили в обоих одиночных матчах. Обе игры закончились в двух сетах. Я счастлив за нашу сборную. Надеюсь, мы сможем пройти ещё дальше», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
Сборная России в полуфинале ATP Cup сыграет с победителем матча Сербия — Германия. В январе 2020 года первым победителем ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.
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