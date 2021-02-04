Свёнтек — о поражении от Александровой: оно навсегда останется со мной как важный урок
Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек прокомментировала поражение (6:4, 6:2) от российской теннисистки Екатерины Александровой на турнире в Мельбурне (Австралия).
«О вчерашнем матче… Не всегда всё безоблачно, и этот матч определённо останется со мной как важный урок. Иногда ты прекрасно знаешь, как и что делать, но, когда выходишь на корт, возникает стресс и напряжение. Я восстановлюсь и стану лучше», — написала Свёнтек на своей странице в «Твиттере».
За выход в полуфинал соревнований Александрова поспорит с румынкой Симоной Халеп, которая со счётом 6:2, 6:4 победила немку Лауру Зигемунд. В рейтинге WTA Екатерина занимает 33-ю строчку, Симона — вторую. Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля.
Александрова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и сыграет с Халеп в Мельбурне
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