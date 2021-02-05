Кирьос удалил, а потом восстановил фото со своей девушкой после её поста об «изменниках»

Австралийский теннисист Ник Кирьос удалил практически все фото со своей девушкой Кьярой Пассари в «Инстаграме» после того, как она опубликовала загадочное сообщение на этой неделе, сообщает FOX Sports Australia.



Пассари не упоминала никаких имён, но в своём посте написала об «изменниках».

“Изменники всегда хотят, чтобы вы хранили верность, в то время как сами неверны”, — гласит сообщение Пассари.



Лента «инстаграма» Кирьоса была полна фотографий и любовных постов о его возлюбленной, с которой он начал встречаться в середине прошлого года. Ник сначала удалил все фотографии с Кьярой, за исключением одной в начале их отношений, однако на следующий день снимки были восстановлены. Пассари же 4 февраля вообще закрыла свой аккаунт.

До Пассари Кирьос встречался с российской теннисисткой Анной Калинской, но в мае прошлого года они подтвердили разрыв отношений.

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