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Виктория Азаренко снялась с 1/4 финала турнира в Мельбурне из-за травмы

Виктория Азаренко снялась с 1/4 финала турнира в Мельбурне из-за травмы
Теннис / WTA 0

31-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с 1/4 финала турнира Мельбурн-3, где она должна была встретиться с 25-летней представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Об этом сообщает пресс-служба WTA в «Твиттере».

Причиной снятия послужила травма поясницы у спортсменки из Беларуси. Таким образом, Контавейт автоматически проходит в полуфинал турнира, где встретится с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Анжелика Кербер (Германия).

В свою очередь поединок Саккари – Кербер состоится на другом стадионе – на «Маргарет Корт Арене», где была запланирована встреча Азаренко – Контавейт.

Напомним, что во втором круге Виктория Азаренко обыграла в трёх сетах Юлию Путинцеву из Казахстана – 2:1 (6:4, 1:6, 1:0).

Мельбурн-3 (ж). 1/4 финала
06 февраля 2021, суббота. 03:05 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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