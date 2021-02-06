Виктория Азаренко снялась с 1/4 финала турнира в Мельбурне из-за травмы

31-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с 1/4 финала турнира Мельбурн-3, где она должна была встретиться с 25-летней представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Об этом сообщает пресс-служба WTA в «Твиттере».

Причиной снятия послужила травма поясницы у спортсменки из Беларуси. Таким образом, Контавейт автоматически проходит в полуфинал турнира, где встретится с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Анжелика Кербер (Германия).

В свою очередь поединок Саккари – Кербер состоится на другом стадионе – на «Маргарет Корт Арене», где была запланирована встреча Азаренко – Контавейт.

Напомним, что во втором круге Виктория Азаренко обыграла в трёх сетах Юлию Путинцеву из Казахстана – 2:1 (6:4, 1:6, 1:0).