Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге Australian Open-2021 разгромила представительницу Германии Лауру Зигемунд – 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 56 минут. На счету Серены четыре эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Во втором раунде Уильямс сыграет против сербки Нины Стоянович, которая в первом раунде обыграла румынку Ирину Бегу.

Ранее на турнире победу в первом круге одержала сестра Серены Винус Уильямс, победившая бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 6:2, матч продолжался 1 час 32 минуты. У Винус Уильямс три эйса, две двойных ошибки и четыре из 11 реализованных брейк-пойнтов. На следующей стадии Винус сыграет с победительницей пары Сара Эррани (Италия) – Ван Цян (Китай).