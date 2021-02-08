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Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open

Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге Australian Open-2021 разгромила представительницу Германии Лауру Зигемунд – 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 56 минут. На счету Серены четыре эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Во втором раунде Уильямс сыграет против сербки Нины Стоянович, которая в первом раунде обыграла румынку Ирину Бегу.

Ранее на турнире победу в первом круге одержала сестра Серены Винус Уильямс, победившая бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 6:2, матч продолжался 1 час 32 минуты. У Винус Уильямс три эйса, две двойных ошибки и четыре из 11 реализованных брейк-пойнтов. На следующей стадии Винус сыграет с победительницей пары Сара Эррани (Италия) – Ван Цян (Китай).

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 04:50 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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