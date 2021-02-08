Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Касаткина победила в первом круге Australian Open

Касаткина победила в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Великобритании Кэйти Бултер в первом круге Australian Open со счётом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. У Касаткиной было два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Бултер сделала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Соперницей Касаткиной во втором круге станет победительница пары Арина Соболенко (Беларусь) – Виктория Кужмова (Словакия).

Ранее первый круг турнира преодолели сёстры Уильямс. Серена победила Лауру Зигемунд, а Винус – Кирстен Флипкенс. Также во второй круг вышли Наоми Осака, победившая Анастасию Павлюченкову, Камила Джорджи и Ига Свёнтек.

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 05:50 МСК
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021