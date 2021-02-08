Касаткина победила в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Великобритании Кэйти Бултер в первом круге Australian Open со счётом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. У Касаткиной было два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Бултер сделала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Соперницей Касаткиной во втором круге станет победительница пары Арина Соболенко (Беларусь) – Виктория Кужмова (Словакия).

Ранее первый круг турнира преодолели сёстры Уильямс. Серена победила Лауру Зигемунд, а Винус – Кирстен Флипкенс. Также во второй круг вышли Наоми Осака, победившая Анастасию Павлюченкову, Камила Джорджи и Ига Свёнтек.