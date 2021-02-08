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Петра Квитова стала восьмой ракеткой мира

Петра Квитова стала восьмой ракеткой мира
Теннис / WTA 0
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В обновлённом рейтинге WTA от 8 февраля чешская теннисистка Петра Квитова поднялась на восьмую строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 32-ю позицию.

Рейтинг WTA. 8 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5965.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 4580.
8 (9). Петра Квитова (Чехия) — 4571.
9 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.

32 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1900…
36 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680.
37 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
39 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
63 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
75 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...
97 (95). Варвара Грачёва (Россия) — 816.

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